SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O restaurante Animus, na zona oeste de São Paulo, oferece um passeio pela biodiversidade brasileira por meio de aromas, sabores, texturas e cores. Essa é a proposta do jantar Biomas, que acontece nesta quarta (17), às 19h30.

Idealizado pela chef Giovanna Grossi, em parceria com a importadora Tuadega, o menu de seis tempos conta com uma harmonização que vai do espumante, passa pelo vinho branco e chega ao tinto, com rótulos de pequenos produtores brasileiros.

O jantar é composto por receitas que valorizam os vegetais em sua sazonalidade e que traduzem as características do seu local de origem. Um exemplo é o prato batizado de mata atlântica, com pupunha na brasa, purê de cebola tostado e queijo mandala.

O sommelier Leandro Fernandes é o curador das bebidas. Os vinhos O Don Guerino Vintage Torrentés 2022, da Serra Gaúcha, e o Maria Maria Glória Syrah 2021, produzido em Minas Gerais, são dois dos rótulos selecionados por ele.

O percurso completo do jantar harmonizado custa R$ 395 e as reservas podem ser feitas por telefone.

JANTAR BIOMAS

Quando Qua. (17), às 19h30

Onde Restaurante Animus - r. Vupabussu, 347, Pinheiros, região oeste

Telefone (11) 2371-7981 ou (11) 98705-9388

Preço R$ 395

Link https://www.instagram.com/animusrestaurante/