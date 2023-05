SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mercadão, um dos principais pontos turísticos de São Paulo, recebe a quarta edição do Festival de Gastronomia e Cultura, que vai de quinta (18) a domingo (21). A programação dá destaque à culinária da Espanha.

Barracas de comidas variadas oferecem receitas típicas como paella, croquetas de frutos do mar, churros e puchero, um tipo de ensopado.

No dia 20, o chef Eduardo Bonfim, do restaurante Vicky Barcelona, no Itaim Bibi, prepara um menu degustação com pratos espanhóis mais vinho ao preço de R$ 320.

O evento ocorre das 10h às 16h com entrada gratuita, e conta ainda com apresentações de música e dança espanhola.

4º FESTIVAL DE GASTRONOMIA E CULTURA

Quando Qui. (18) a dom. (21), das 10h às 16h

Onde Mercadão - r. da Cantareira, 306, Centro

Preço Entrada grátis