SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Marinha emitiu alerta sobre a passagem de uma frente fria que pode afetar a faixa litorânea de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Há possibilidade de ressaca marítima e ondas de até três metros de altura de Ilhabela (SP) a São Mateus (ES). O alerta vigora entre esta terça (16) e quinta (18).

Nas noites de terça e quarta, a velocidade dos ventos pode chegar a 60 km por hora entre Maricá (RJ) e Vitória (ES).

A Marinha sugere que os navegantes consultem as informações das condições do tempo no Facebook do Serviço Meteorológico Marinho.

Recomendações de segurança em caso de ressaca marítima:

Evite o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca.

Evite a prática de esportes no mar.

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca.

Frequentadores de praias devem seguir as orientações do Corpo de Bombeiros.

Pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca.

Evite trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Não entre no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros.