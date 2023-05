RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As polícias Civil e Militar realizam uma operação no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, desde a madrugada desta (16). De acordo com as corporações, o objetivo é procurar criminosos que participaram da explosão da fachada de um banco no último dia 11.

Moradores relatam troca de tiros desde as 3h30. Um músico, identificado como Fábio Gomes, 42, foi baleado no braço. Em áudios divulgados nas redes sociais, ele pediu ajuda a amigos.

"Gente, estou dentro de casa, sou músico e fui baleado no braço. Estou precisando de ajuda. Não vou sair de casa porque podem achar que sou bandido", diz ele, que em seguida informa o endereço da residência.

Gomes, que é conhecido como Fabinho do Cavaco, foi socorrido por um mototaxista e levado para o hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha. De acordo com a Secretaria de Saúde, o estado de saúde do músico é estável.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que procura três chefes de facções de outros estados que estariam no local e teriam tentado assaltar a agência da Caixa Econômica Federal, quando nove criminosos foram presos. Também há operações policiais na Cidade de Deus, zona oeste, e no Jacarezinho, na zona norte.

Participam da operação equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais e do Batalhão de Operações Especiais.

Por causa da ação, a Secretaria Municipal de Educação informou que 13 unidades escolares foram impactadas com aulas suspensas, afetando 4.621 alunos.

