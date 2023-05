SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 41 anos se entregou à polícia após matar o marido, um homem de 53 anos, e justificar o crime ao fato de que ele estuprava sua filha, que é menor de idade.

A mulher matou o marido asfixiado no sábado (13) após descobrir que ele supostamente estuprava sua filha. O crime ocorreu no bairro Areias de Cima, em Biguaçu, na região metropolitana de Florianópolis. As informações são da Polícia Civil e da Polícia Militar de Santa Catarina.

Após o crime, a mulher saiu da cidade em que morava e acionou o 190 de Tubarão, cidade no sul do estado, para confessar o crime.

Os agentes de Tubarão foram ao encontro da mulher, enquanto outros policiais foram até a residência onde o crime aconteceu e encontraram o homem morto.

A suspeita não foi presa em flagrante. No mesmo dia, ela foi ouvida na Central de Plantão Policial de Tubarão e liberada em seguida.

Os investigadores informaram que a vítima é menor de idade. Entretanto, não foi revelado se o homem é pai biológico da menina.

Conforme a PM, o homem tinha passagens pela polícia por violência doméstica, desacato, desobediência, perturbação e resistência.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.