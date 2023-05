SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em missa na catedral da Sé nesta terça-feira (16), o padre Luiz Eduardo Pinheiro Baronto agradeceu ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) pela "eficaz intervenção" que devolveu "a praça da Sé à população de São Paulo". A mensagem foi proferida em nome do arcebispo de São Paulo, o cardeal dom Odilo Scherer, durante reza em memória dos dois anos de morte do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Há cerca de um mês, a prefeitura cercou canteiros da praça da Sé com grades para impedir a permanência de moradores de rua no local. A medida faz parte das ações de zeladoria para a região, disse o subprefeito responsável pela área, o coronel Álvaro Camilo, na ocasião.

"Gostaria nesse momento de fazer um agradecimento público ao nosso prefeito Ricardo Nunes por ter atendido um apelo que não era só de nós aqui na catedral, mas de todo esse entorno aqui, que foi devolver a praça da Sé à população de São Paulo", disse o padre.

O prefeito estava presente na missa, assim como o subprefeito da Sé, coronel Camilo, e o secretário de Governo, Edson Aparecido. "Graças a Deus, faz 15 dias que a gente não tem notícia de nenhum tipo de infração grave aqui na praça graças a uma ação inteligente dos diversos organismos que devem agir nesses casos", afirmou o padre. "Aos poucos, estamos vendo os fiéis voltarem à catedral e o turistas nos finais de semana virem aqui com maior tranquilidade."

A instalação dos gradis ocorreu em um momento no qual o centro de São Paulo vive uma alta de casos de violência. O 1º distrito policial, que inclui a Sé, registrou no primeiro bimestre do ano a maior quantidade de roubos da série histórica, iniciada em 2002.

Após a instalação das grades, o subprefeito afirmou que está trabalhando em parceria com a secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e com a pasta de Direitos Humanos para "dar um encaminhamento a essas pessoas".

Desde a intervenção na praça, os moradores de rua que a ocupavam se espalharam por outros pontos do centro, como o entorno do terminal Parque Dom Pedro e a praça da República.

Ao fim do agradecimento, o padre Baronto ressaltou que "o problema da violência não está dissociado dos problemas sociais". "Tenho certeza que juntando próximo a si pessoas inteligentes e eficazes vão encontrar caminhos e soluções para as pessoas que precisam e que estão sob cuidado dos governantes possam encontrar auxílio nos momentos de dificuldade, especialmente, na fome e na situação dos que moram nas ruas da nossa cidade."