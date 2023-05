RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Fortaleza instalou um sistema que ilumina uma faixa de pedestres quando é identificada a presença humana no local, com o objetivo de proporcionar mais segurança no trânsito.

Acionado por meio de inteligência artificial, o conjunto de luzes atua de forma dinâmica conforme o pedestre se desloca pela faixa, acompanhando o ritmo dele até a conclusão da travessia.

O projeto, pioneiro, está desde março em fase de testes pela AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania), vinculada à prefeitura da capital do Ceará. O local escolhido foi a rotatória do cruzamento da praça Portugal com a avenida Dom Luís, no bairro Aldeota, uma região comercial e residencial.

Segundo a prefeitura, o local foi escolhido por causa do tráfego constante e da circulação de veículos em curva, o que pode afetar a visibilidade do motorista.

Uma segunda faixa deverá ser instalada em cerca de 15 dias no bairro Autran Nunes, em frente a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e a expectativa é que o sistema seja adotado posteriormente em outros pontos de Fortaleza, de forma gradual.

O sistema foi desenvolvido para iluminar também, de maneira independente, pedestres que estejam cruzando a faixa simultaneamente em sentidos opostos.

"Nesta fase de desenvolvimento, faremos pesquisas sobre a percepção de segurança a partir do pedestre e do motorista e, após um tempo, sobre o comportamento de acidentes antes e após a implantação da tecnologia", disse Lélio do Vale, gerente da Central de Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito de Fortaleza.

De acordo com a AMC, a iniciativa é desenvolvida em parceria com a empresa norte-americana ISS (Intelligent Security Systems), que criou o sistema.

A implantação da tecnologia em fase de testes não gerou custos à prefeitura, afirma Lélio do Vale. Segundo ele, a administração recebeu a proposta da parceira e, caso conclua que a solução é interessante, buscará meios para adquirir o sistema por meio de contrato futuro.

Embora a faixa tenha sido instalada há pouco tempo, o gerente afirma que vê a iniciativa como positiva. Diz, contudo, que ainda é preciso avaliar em quais condições a faixa iluminada funcionará melhor -por exemplo, se em área residencial, comercial ou mista.

A expectativa com a iluminação dinâmica é de que a velocidade de resposta dos motoristas cresça, dando mais segurança aos pedestres que usam a faixa.

Segundo Lélio do Vale, os pedestres começaram a ser pesquisados em maio, e os motoristas devem entrar nos estudos a partir de junho. "Para a última fase, a ideia é mostrar o impacto um ano antes e um ano após a implantação do sistema."

Também são analisados nesta fase de estudos o fluxo de pedestres e a forma como é feita a travessia --se na faixa ou fora dela. Será investigada, ainda, a eficácia da faixa iluminada durante períodos de pouco movimento, como as madrugadas.

Dados da Prefeitura de Fortaleza apontam que, em 2022, a cidade reduziu o número de mortes no trânsito pelo oitavo ano seguido. Foram 158 vítimas, 58% menos que as 377 registradas em 2014.