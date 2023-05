SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 49 anos morreu ao ser atropelada duas vezes por um motorista no último domingo (14) em Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo a família da vítima, o suspeito estava dormindo dentro do carro dele e teria se irritado ao ser acordado pela mulher, que "queria saber se ele estava bem". As informações são da TV Globo.

Isabel Cristina de Mendonça teve fraturas nos braços, costelas e um trauma na cabeça, segundo a irmã. Ela chegou a ser levada ao Hospital Azevedo Lima, mas não resistiu. Isabel e o filho voltavam de uma lanchonete antes do ocorrido, depois de passarem o Dia das Mães juntos.

A briga teria começado após Isabel acordar um motorista para saber se ele estava bem. O homem dormia em seu carro na Rua São Sebastião, no Engenho do Mato, e teria ficado agressivo após ser acordado. Ele teria acelerado em direção à vítima, dado ré, passado o carro novamente por cima do corpo de Isabel e fugido do local.

Antes do atropelamento, o homem teria ameaçado dar um tiro no filho de Isabel, Matheus Henrique. Segundo ele, o motorista ainda teria puxado o cabelo da mãe e a agredido verbalmente durante a discussão. Matheus então interveio e disse para o motorista ir embora, sendo ameaçado em seguida.

O motorista foi identificado e será chamado a prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, os familiares da vítima estão prestando depoimento e o caso é investigado pela 81ª Delegacia de Polícia. "Queremos ter acesso às imagens de câmeras para sabermos como ocorreu essa confusão", afirma a irmã de Isabel.

O corpo de Isabel foi enterrado na terça-feira (16), no cemitério São Lázaro.