SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Luciana Gimenez seguirá internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigações mais detalhadas das dores que vêm sentindo nas costas. As gravações desta quarta (17) do programa SuperPop, que ela comanda na Rede TV!, foram canceladas.

Luciana foi hospitalizada na tarde de terça (16) após sentir uma forte dor na parte inferior das costas. Durante a noite, ela desenvolveu uma reação alérgica ao ser medicada com antibióticos, situação que já está sob controle, segundo informou a assessoria da apresentadora.

No início do ano, Luciana sofreu um acidente enquanto andava de esqui e quebrou a perna. Ela passou por uma cirurgia nos Estados Unidos.