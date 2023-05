SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Congresso aprova urgência na tramitação do arcabouço, bebê e mais 3 crianças sobrevivem a queda de avião na Colômbia, presidente do Equador dissolve Parlamento e outras notícias desta quinta-feira (18).

GOVERNO LULA

Em primeiro teste do arcabouço, Câmara aprova com folga regime de urgência. Conteúdo da proposta deve ser apreciado na próxima semana.

POLÍTICA

Bolsonaro pediu sigilo sobre exame de Covid um dia após se aglomerar com aliados, mostram mensagens. Mauro Cid ordenou 'reserva absoluta'; após resultado negativo, então presidente chamou de 'idiotas' os que se isolavam.

JUSTIÇA

Deltan diz que cassação de seu mandato é festa para corruptos e Lula. Ex-coordenador da Lava Jato ataca decisão do TSE e afirma ter sido alvo por combater corrupção.

POLÍTICA

Moro acredita que será próximo alvo depois da cassação de Deltan. 'Eles vêm para cima de mim', afirmou o senador para interlocutores.

PL DAS FAKE NEWS

Relator acena a religiosos ao fatiar PL das Fake News; texto fixa critérios para remunerar jornalismo. Deputado inseriu em projeto de direitos autorais dispositivo para incluir pregações entre as obras intelectuais protegidas.

JUSTIÇA

Fachin propõe pena de 33 anos de prisão a Collor por esquema de corrupção. Moraes também vota pela condenação; STF julga processo da Lava Jato contra ex-presidente da República.

COTIDIANO

Ibama nega pedido da Petrobras para explorar petróleo na foz do Amazonas. Órgão demonstrou preocupação com atividades da petroleira em região de vulnerabilidade socioambiental.

EXTERIOR

Bebê e mais 3 crianças sobrevivem a queda de avião na Amazônia colombiana. Adultos morreram no acidente ocorrido no último dia 1º na província de Caquetá, no sul do país.

EXTERIOR

Presidente do Equador dissolve Parlamento e convoca eleições para evitar impeachment. Constituição do país permite que Guillermo Lasso tome a medida; ele era alvo de processo por acusação de corrupção.