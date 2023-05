SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 77 anos realizou o sonho de sua vida ao se casar consigo mesma em uma cerimônia realizada na casa de repouso onde mora, nos EUA.

Dorothy Fideli, mais conhecida como Dottie por amigos e familiares, casou-se consigo mesma em uma cerimônia realizada em sua casa de repouso.

Ela usou um vestido branco com mangas transparentes decoradas com detalhes florais, um cinto prateado e uma tiara-véu decorada, segurando lírios-brancos.

Sua filha foi quem a ajudou a escolher o vestido, organizar a recepção e decorar o local.

A cerimônia aconteceu no O'Bannon Terrace Retirement Home, em Goshen, Ohio, nos EUA.

A sala comunitária da casa de repouso foi decorada com um arco de balões, um bolo de dois andares e biscoitos em forma de sinos de casamento.

Dottie descreveu o casamento como algo que sempre desejou.

Ela já foi casada anteriormente, mas se divorciou nove anos depois, em 1965.

Ela usou um vestido preto na oportunidade e sente que estava "condenada desde o início [do antigo casamento]".

Para ela, o casamento consigo mesma agora é uma maneira de valorizar o amor-próprio e a importância de cuidar do seu interior.

"Esta é a melhor coisa que já me aconteceu, além de ter filhos. Eu queria me casar e ter uma vida feliz, mas as coisas não deram certo e agora tenho uma segunda chance de fazer algo que me deixe feliz", disse Dorothy Fideli, em entrevista ao canal de TV WLWT5.