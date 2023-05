BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Vídeo que circula nas redes sociais mostra o fenômeno conhecido como voçoroca no município de Buriticupu (MA) a 410 quilômetros de São Luís.

As imagens são desta quarta (17), conforme o tenente-coronel José Lisboa, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Maranhão.

A voçoroca ocorre quando, por sua força e pelas características do terreno, enxurradas conseguem penetrar no solo, provocando forte erosão. A pressão chega a formar cachoeiras de lama.

As voçorocas ocorrem em Buriticupu, município de 71 mil habitantes, há pelo menos 30 anos e foram responsáveis pela retirada de 27 famílias de suas casas. Outras 800 vivem em áreas afetadas pelo fenômeno e também deverão deixar o local.

Em 26 de março, o prefeito da cidade, João Carlos Teixeira da Silva (Patriota), decretou estado de calamidade pública por conta das chuvas no município.

Segundo avaliação feita pela prefeitura à época, os buracos que surgem no solo quando ocorrem as voçorocas haviam avançado entre 50 e 60 metros em extensão por conta das chuvas nos primeiros meses de 2023.

Normalmente, conforme disse o prefeito, esse avanço se restringe a cerca de 30 metros por ano. A cidade já teve bairros inteiros engolidos pelo fenômeno.

Em maio, um policial militar reformado caiu em uma voçoroca quando estava ao volante em seu veículo, fraturando braço e pé.