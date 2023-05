RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi levada para a delegacia após ficar com os seios à mostra enquanto caminhava com dois cachorros na orla da Praia Central de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. O caso aconteceu no sábado (13) e foi registrado na Polícia Civil como ato obsceno.

Segundo a corporação, ela disse que estava apenas passeando com os animais. A mulher foi conduzida pela Guarda Municipal da cidade até a delegacia, onde foi ouvida e liberada.

Os agentes da Guarda Municipal a abordaram após receberem denúncias. Dois guardas foram ao local, na avenida Atlântica, uma das mais movimentadas do município, e deram ordem para que ela parasse. Ao ser parada, ela gritou e causou tumulto, de acordo com o órgão.

O artigo 233º do Código Penal trata sobre o crime de ato obsceno e enquadra quem pratica o ato em lugar público ou exposto ao público. É prevista detenção de três meses a um ano ou multa.