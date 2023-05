Conduzido pelo Ministério da Igualdade Racial, foi realizado nesta quinta-feira (17), em Fortaleza, o primeiro encontro das Caravanas Participativas para construção do Plano Juventude Negra Viva.

Ao todo, serão 27 encontros, um em cada unidade da federação, para ouvir contribuições de representantes dos movimentos sociais na construção do plano nacional, que será liderada por um grupo de trabalho interministerial (GTI), criado em março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O plano pretende, entre outras metas, apresentar ações para reduzir a letalidade entre jovens negros. Em 2021, 77,6% das vítimas de assassinatos no país eram negras, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o Instituto da Paz, a taxa de mortalidade por homicídio foi 6,5 vezes maior em relação à taxa nacional, entre 2012 e 2019.

No Ceará, estado onde foi realizado o primeiro encontro, das mortes provocadas por agressões intencionais neste ano, 93% foram de jovens negros, percentual maior que a média nacional, de 82%, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

“Nós sabemos que a questão da letalidade é uma grande prioridade e pretendemos atuar diretamente sobre isso, mas temos também questões de múltiplas ordens que afetam o cotidiano da juventude negra. Por isso, o GTI que cuida do plano tem 12 ministérios envolvidos, porque são muitas demandas em diversas áreas”, diz a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Outros temas tratados pelo grupo são segurança pública, acesso à Justiça, mercado de trabalho, renda, educação, acesso à cultura, saúde e direito à cidade.

Caravanas

Para participar das caravanas, as inscrições podem ser feitas neste site. Quem não puder participar presencialmente, pode enviar as sugestões pela internet, por meio do Fala.BR.

Em maio, estão previstos encontros na Bahia (22 e 23), São Paulo (25 e 26) e no Pará (29 e 30). O calendário completo também está disponível no site.

As contribuições serão reunidas e avaliadas pelo grupo interministerial. A expectativa é que o Plano Juventude Negra Viva seja lançado em novembro deste ano.

