SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O julgamento de Collor por esquema de corrupção, o silêncio de Mauro Cid, as consequências da crise dos planos de saúde e outras notícias para começar esta sexta-feira (19).

POLÍTICA

STF forma maioria para condenar Collor por esquema de corrupção. Relator propôs 33 anos de prisão; defesa diz que que ex-presidente não cometeu crime algum.

JUSTIÇA

Deltan tem chance zero de reaver mandato no STF depois de derrota acachapante no TSE, dizem ministros. Cassado na corte eleitoral, ex-deputado tentará reverter decisão no Supremo, mas chances de sucesso são nulas, dizem magistrados.

POLÍTICA

Peço a Deus que Cid não tenha errado, diz Bolsonaro sobre silêncio de aliado. Ex-presidente comentou depoimento de seu ajudante de ordens no governo, que compareceu à PF.

GOVERNO LULA

General elogia inteligência emocional de Lula e decisão que evitou 'noite de sangue' no 8/1. Dutra diz que desmonte do acampamento era de 'alto risco' porque local estava escuro, tinha degraus e facas de churrasco.

CPI DO MST

CPI do MST pode chegar ao MTST de Boulos, diz Salles, relator da comissão. Ex-ministro de Bolsonaro defende investigação de invasões de propriedades urbanas por colegiado.

JUSTIÇA

PEC da Anistia se choca com decisões de STF e TSE sobre inclusão de mulheres e negros. Proposta discutida por parlamentares confronta deliberações sobre verba, tempo de TV e cotas.

CHUVA

Governo de SP manda famílias voltarem para casas condenadas em São Sebastião. Prefeitura e estado afirmam que classificação de risco de imóveis no morro do Pantanal foi revisada e que famílias são orientadas sobre segurança.

COTIDIANO

Em crise, planos de saúde rescindem contratos e deixam crianças sem tratamento. MP-SP instaura inquérito em casos de pacientes com autismo, câncer e epilepsia; empresas e ANS dizem que procedimento é regular.

AMÉRICA LATINA

Petro se retrata por anúncio de resgate de crianças em acidente aéreo na Colômbia. Presidente apagou post em que dizia que menores foram encontrados, afirmação negada por órgãos e família das vítimas.