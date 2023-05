SÃO PAULO SP (FOLHAPRESS) - A Igreja Nossa Senhora da Ajuda, em Salvador, cancelou uma missa de desagravo que seria realizada nesta sexta-feira (19) enquanto aguarda o reforço da segurança no local.

A igreja foi arrombada duas vezes em uma semana e os ladrões levaram castiçais, vasos, uma televisão, um ventilador, dinheiro da caixa coletora, 30 camisas do Senhor Bom Jesus dos Passos e até hóstias.

A primeira invasão, seguida de furto, ocorreu na madrugada de domingo (14). O sacrário foi arrombado e as hóstias foram levadas em duas âmbulas, um tipo de cálice onde elas são colocadas para serem consagradas.

Nessa mesma madrugada, os ladrões levaram quatro castiçais grandes, dois castiçais pequenos, três vasos grandes, três vasos pequenos, um vaso tulipa, as 30 camisas e R$ 150.

Por causa da invasão, foi marcada a missa com ato de desagravo e registrado um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Territorial da cidade.

No entanto, a cerimônia com o desagravo foi desmarcada após o segundo arrombamento, na madrugada de quinta (18). Na segunda invasão foram levados televisão, ventilador e dinheiro (o valor não foi informado).

Um novo boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga os dois casos.

A Arquidiocese de Salvador informou que a missa com ato de desagravo será realizada em outra ocasião.

A igreja fica próxima à praça da Sé, no centro histórico de Salvador, e sediou pregações dos padres Anchieta, Antônio Vieira e Manuel da Nóbrega.

A primeira igreja no local foi uma construção pioneira dos jesuítas, em 1549, no Brasil. Foi também a igreja que abrigou o primeiro bispo do pais, Dom Pedro Fernandes Sardinha.

O prédio original foi demolido em 1912, como parte de um processo de remodelação de Salvador. Uma nova igreja foi inaugurada em 1923, durante as festas o centenário da independência do Brasil.