SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta sexta-feira (19) carros que seriam usados em rachas em ruas dos Jardins, em São Paulo.

Durante a ação policial, que ocorreu em um posto de combustível localizado na avenida Europa, 119 veículos foram multados e removidos pela PM. Os carros seriam usados para fazer manobras e exibições perigosas em via pública, causando tumulto e levando perigo ao trânsito.

Cada veículo apreendido foi autuado em R$ 2.934,70, totalizando R$ 349.229,30. Os participantes podem ter a CNH suspensa por um período de dois a oito meses, segundo a PM.

Foram apreendidos carros de luxo e rebaixados.

As apreensões ocorreram em uma operação com 98 policiais, quatro cães farejadores e 57 viaturas do Comando de Policiamento de Trânsito e do 5º Batalhão de Polícia de Choque, após uma investigação sobre as disputas de velocidade nas ruas da capital.

Policiais chegaram a se infiltrar nos grupos que promovem os rachas e reuniram informações e vídeos sobre as infrações em ruas de bairros nobres.

Eles também identificaram diversos participantes e descobriram que os "eventos" eram organizados e convocados por influenciadores digitais que têm milhares de seguidores nas redes sociais.

Os carros foram levados para os pátios do Detran na capital e região metropolitana.