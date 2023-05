SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 36 anos com 3 kg de cocaína diluída em peças de roupas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, na noite desta quinta (18).

De acordo com a PF, ele tentava embarcar com destino a Lisboa, em Portugal, com as roupas com droga na bagagem. A cocaína foi identificada por meio de um teste de reagente.

Ainda segundo a PF, a droga foi localizada durante uma fiscalização de rotina de passageiros e bagagens, feita pela corporação e pela Receita Federal.

momento do teste foi gravado em vídeo. Um líquido reagente é aplicado sobre o tecido, e quando aparece a coloração azul significa de que trata-se do entorpecente, diz a PF.

O homem detido responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena máxima pode ultrapassar 15 anos de prisão.

POLÍCIA APREENDE UMA TONELADA DE MACONHA

A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde de quarta (17) um jovem de 21 anos que transportava uma tonelada de maconha em um caminhão pela rodovia Rachid Rayes (SP-333), zona rural de Marília, interior paulista.

O veículo trafegava com uma fita adesiva que ocultava as letras da placa, o que chamou a atenção dos policiais, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Eles então pediram que o motorista parasse, mas a ordem não foi atendida. Após uma perseguição, o suspeito abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas uma equipe de apoio conseguiu capturá-lo.

Os policiais encontraram 1.387 tabletes de maconha, que totalizaram 1.062,570 kg da droga.

O suspeito, que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), disse que pegou o caminhão em Iporã, no Paraná, para levá-lo até Marília, onde outro suspeito o aguardava para seguir viagem.

A placa do veículo estava adulterada, segundo a PM. Os policiais também localizaram outras placas dentro do veículo, que seriam trocadas assim que o caminhão fosse entregue ao segundo envolvido.

O homem foi preso em flagrante e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Marília, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.