SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Alexandre Pires vai ganhar um especial na Globo. No próximo dia 14 de junho, a emissora exibirá uma edição do programa Som Brasil sobre a trajetória do artista, que é considerado um dos principais nomes do pagode brasileiro.

O apresentador Pedro Bial comanda a atração, que contará com entrevistas e apresentações musicais e vai abordar desde a infância de Alexandre Pires até a fase atual. O programa mostrará também a formação do Só Pra Contrariar, em 1989, grupo em que o cantor despontou para a fama.