SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma juíza decidiu encerrar uma audiência virtual e arquivar o processo depois de um homem mostrar o pênis no vídeo.

A juíza abriu a audiência, que era a primeira do caso, e o advogado do reclamante já estava virtualmente presente. A audiência foi realizada nesta quinta-feira (18) na 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.

Pouco tempo depois, o reclamante entrou na sala virtual e abriu a câmera. Ele estava deitado na cama, de pijama, quando apareceu o pênis dele, informou por nota o Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região.

Ao perceber a cena, o secretário de audiência desligou a câmera rapidamente e a juíza encerrou a audiência, determinando o arquivamento do processo.