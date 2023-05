SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Versão do decreto de armas tira responsabilidade do Exército, aeroporto de Natal é arrematado em primeiro leilão do governo, PF indicia ex-presidente da Funai no caso Bruno e Dom, e outras notícias para começar este sábado (20).

COTIDIANO

Decreto prevê que PF será responsável por CACs; pistola deve permanecer de uso permitido. Versão foi entregue ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e ainda pode sofrer mudanças.

GOVERNO LULA

Ministros marcam agendas em suas cidades às sextas para voar de FAB e emendar fim de semana. Haddad, Dino e Marinho são os que mais usam aeronaves oficiais para viajar para suas regiões.

DELTAN

Ministro do TSE algoz de Deltan foi alvo de delação na Lava Jato. Relator de cassação do deputado, Benedito Gonçalves não se manifesta sobre menção em depoimentos de Léo Pinheiro.

Tribunal derruba audiência e liberação de R$ 35 mi de Palocci decididas por juiz da Lava Jato.

BOLSONARO

Bolsonaro teve encontros fora da agenda com políticos, empresários e juízes, mostram mensagens. Diálogos entre ex-assessores apontam reuniões não divulgadas com Toffoli, Aras e Aécio, entre outros.

POLÍTICA

Mulher de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro admite uso de certificado falso de vacinação. Ela também afirmou à PF que seu marido foi o responsável por inserir dados falsos no sistema do Ministério da Saúde.

Defesa de Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, pede revogação de prisão ao STF.

AEROPORTOS

Aeroporto de Natal é arrematado por R$ 320 milhões em primeiro leilão do governo Lula. Certame era visto como um teste de confiança do governo junto ao mercado e atraiu dois grupos; ágio foi de 41%.

VALE DO JAVARI

PF indicia ex-presidente da Funai, Marcelo Xavier, no caso Bruno e Dom. OUTRO LADO: Procurado, ele não respondeu até o momento.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski pede reuniões com Lula e com premiê da Índia no G7, no Japão. Presidente ucraniano deve participar de sessão com os dois líderes emergentes no domingo, na cúpula em Hiroshima.

RIO DE JANEIRO

Duas mulheres são suspeitas de dopar chilenos no Rio; um deles morreu. Polícia analisa imagens de câmeras de segurança; turistas foram jogados de altura de 10 metros.

COTIDIANO

Jacaré resgatado em bairro nobre de São Paulo está anêmico e desidratado. Outros 95 animais apreendidos apresentam lesões, segundo prefeitura.

ECONOMIA

Trabalhador diz ter feito xixi nas calças por não poder sair de quiosque do Burger King. OUTRO LADO: Empresa afirma que afastou envolvidos e que não tolera falta de respeito.