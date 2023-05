Morte do ator fluminense Carlos Eduardo Dolabella (20 anos)

Morte do cineasta, produtor e ator norte-americano Sydney Pollack (15 anos)

Nascimento do cantor, empresário, ator de rádio, cinema e televisão brasileira uberabense Ayres Campos (100 anos)

Dia Nacional de Combate ao Glaucoma - criado no Brasil, conforme Lei n° 10.456, de 13 de maio de 2002, para alertar sobre essa doença silenciosa

Nascimento do professor e médico paulista Zeferino Vaz (115 anos) - conduziu a construção, estabelecimento e desenvolvimento da Universidade Estadual de Campinas, localizada em Campinas, em São Paulo, durante as décadas de 1960 e 1970

Dia Nacional da Mata Atlântica

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

