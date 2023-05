SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instagram apresentou instabilidade e ficou fora do ar na noite deste domingo (21). A rede social era o assunto mais comentado no Twitter, com diversos usuários questionando se mais alguém estaca com dificuldades para acessar a outra rede.

O Downdetector, plataforma que reúne relatos de instabilidade em sites e aplicativos, registrava, perto das 19h30, mais de 20.870 alertas de dificuldades.

Os primeiros relatos de problemas começaram alguns minutos depois das 18h. Por volta das 20h30, o acesso ao Instagram, apesar de mais lento que o normal, parecia voltar à normalidade.

A rede também detectou alertas de dificuldade de conexão em outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Índia, Argentina e México. Outros serviços também pertencentes à Meta, controladora do Instagram (como Facebook, WhatsApp e Horizon Worlds) parecem não ter sido afetados.

Questionada, a Meta ainda não havia se pronunciado sobre a falha até a publicação desta reportagem.