SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corpos humanos esquartejados e um cachorro decapitado foram encontrados no sábado (20) em um cemitério clandestino em Balneário Barra do Sul, no litoral norte de Santa Catarina.

A polícia foi até o local depois de receber uma denúncia de que duas mulheres, desaparecidas desde março, poderiam estar lá, informou, por nota, a Polícia Civil de Santa Catarina.

A suspeita é de que os corpos encontrados sejam das mulheres desaparecidas. Em março, elas teriam ido ao local visitar um homem, o dono da casa onde os corpos foram encontrados.

Os corpos delas foram enterrados no quintal da casa do suspeito, que foi preso preventivamente. O cemitério ficava em uma construção atrás da casa dele.

A corporação não divulgou informações sobre a motivação dos crimes.

O suspeito nega participação nos crimes. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e por suspeita de cometer os dois homicídios.