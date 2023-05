SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana que se inicia ter dias de sol e poucas nuvens na cidade de São Paulo, com temperaturas baixas nas madrugadas, mas em elevação no decorrer do dia.

Nesta segunda (22), a máxima deve chegar a 26ºC à tarde, após registrar mínima de 13ºC na madrugada, conforme previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. Na última terça (16), a mínima média bateu recorde na capital e chegou a 9,8ºC, a menor do ano até agora.

No leste do estado, a segunda-feira começa com possibilidade de neblina pontual, mas a nebulosidade tende a se dissipar rapidamente pela manhã, dando lugar a tempo aberto e ensolarado, segundo a Climatempo.

Na terça (23), na capital, persistem as condições de sol e temperaturas em elevação, com mínima de 14ºC e máxima de 27ºC, segundo o CGE. Assim como na segunda-feira, não há previsão de chuva na cidade de São Paulo.

A semana deve seguir com temperaturas agradáveis e em elevação, com máxima que poderá chegar a 28ºC na tarde de sexta-feira (26), diz a Climatempo.

O tempo, contudo, pode virar nos últimos dias do mês. O instituto prevê passagem de uma frente fria pelo estado entre os dias 30 e 31 de maio, que poderá trazer também instabilidade.

Antes disso, a chuva deve se concentrar no litoral paulista, mas com baixo volume, e entre os dias 28 e 29 pode ocorrer chuva isolada na capital e nas regiões centro-sul e leste do estado.