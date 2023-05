SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma técnica de enfermagem de 41 anos morreu após sofrer um acidente enquanto ajudava a socorrer uma criança no Rio de Janeiro.

Adriana Lourenço se deparou com uma mãe que estava com a filha convulsionando após sair de casa para comprar complementos para o almoço do domingo (21);

Ela decidiu ajudar a mulher a levar a criança ao hospital, segurando a menina no colo no banco de carona do carro, segundo a Globonews;

O veículo, que estava em alta velocidade, colidiu com outro carro na Estrada da Água Branca, nas imediações da Rua General Jaques Ouriques;

Adriana morreu na hora. A criança, arremessada para fora do veículo, e a mãe foram socorridas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer;

A mãe da criança, Thaynara, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (22). A menina, identificada como Eloah, continuava internada com estado de saúde estável na manhã de hoje.

Três ocupantes do segundo carro ficaram feridos. Eles não tiveram estado de saúde divulgado até a manhã de hoje.