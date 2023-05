SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso transportando quase 2,8 toneladas de maconha em um ônibus escolar falso em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul.

O traficante transportava 3.175 tabletes de maconha, equivalente a 2.797 kg, no assoalho e teto do veículo. Segundo a PRF, uma equipe de agentes realizava ronda na BR-158, quando abordou o ônibus escolar parado no acostamento no km 60.

O motorista afirmou que recebeu a droga em Campo Grande e não sabia qual era o destino final. Ele seguia uma caminhonete e receberia um pagamento pelo transporte.

Ele informou aos agentes da PRF que não tinha CNH e CPF. Ao ser abordado pelos policiais, o homem informou que o ônibus não estava quebrado, mas não respondeu por que estava parado no acostamento.

O motorista foi encaminhado para a Polícia Civil de Paranaíba.

A Polícia trabalha com a hipotese de que o homem pintou o ônibus com cores escolares para esconder o ato lícito.