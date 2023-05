SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois turistas de Osasco (SP) foram espancados por funcionários de um carrinho de praia em Guarujá, litoral de São Paulo, após questionarem sobre um celular perdido.

O caso ocorreu no sábado (20), na Praça dos Expedicionários, na Praia de Pitangueiras e foi atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM). As agressões foram registradas por câmeras de segurança.

A confusão se deu após os turistas Émerson Barbosa Machado, 20, e Jhonnatan Barbosa Machado, 23, questionarem se o celular de um deles havia ficado em uma das cadeiras onde estavam sentados, fornecidas pelo carrinho de praia.

Segundo a GCM, um dos funcionários, identificado como Luiz Cláudio Oliveira de Sousa, se irritou com a pergunta e iniciou as agressões, chamando outros homens, que estavam com objetos metálicos. Luiz Cláudio teria se sentido injustiçado por achar que o homem estaria o acusando de roubo.

Émerson teve o braço fraturado e desmaiou após ser atingido na cabeça, enquanto Jhonnatan foi golpeado nas costas. As vítimas receberam atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Matheus Santamaria e no Hospital Santo Amaro. Após o atendimento, os turistas retornaram para Osasco.

O funcionário responsável pelas agressões foi detido e autuado por furto e tentativa de homicídio e está sob custódia, na delegacia-sede de Guarujá. As autoridades estão em busca dos demais agressores, que fugiram do local.

A prefeitura de Guarujá repudiou, em nota, a agressão e anunciou a abertura de um processo administrativo para apurar os fatos. A licença do carrinho de praia Família Verão pode ser cassada.