SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram após um carro colidir contra um rolo compressor na BR-020, em São Desidério (BA).

O carro colidiu frontalmente com o rolo compressor na altura do km 153 da pista na noite do sábado (20);

Os três ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens e tiveram morte constatada pelo Samu;

As vítimas foram identificadas como: Eudanubia Moreira Macedo, de 46 anos, Michelle Horrana Bortolin da Silva, de 22 anos, e Enzo Moreira Macedo, 13; Enzo era filho de Eudanubia;

O motivo da presença do rolo compressor na pista não foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada dos corpos e a perícia foi encaminhada ao local. O caso é investigado pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior.