SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público solicitou perícia que indique a velocidade do carro de Christopher Gonçalves Rodrigues, motorista que atropelou e matou Matheus Campos Silva, 21, em São Paulo.

O MPSP determinou nesta segunda-feira (22) o retorno dos autos à delegacia de Polícia que investigou o caso "para diligências complementares". O órgão analisou o inquérito da Polícia Civil e os crimes apontados.

Inicialmente, Christopher foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), omissão de socorro e incitação ao crime. Agora, com o pedido do MP, a investigação foi reaberta.

A defesa de Christopher afirmou que o atropelamento foi acidental e que os vídeos de deboche foram gravados quando o motorista estava nervoso.

As imagens mostram Matheus Campos Silva, 21, ensanguentado embaixo do carro do atropelador. "E aí, comédia? Vai roubar trabalhador, seu c...?", xinga o motorista Christopher Gonçalves Rodrigues, 26, após atropelar o jovem.

Matheus estica o pescoço, olha para o motorista e faz sinal de negativo com a cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois do atropelamento, o motorista de aplicativo postou vídeos nas suas redes sociais zombando da morte. "Menos um fazendo o L [símbolo da campanha presidencial de Lula em 2022]", postou. A Polícia Civil irá investigar se houve incitação ao crime.