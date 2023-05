RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas mulheres foram presas por suspeita de terem aplicado o golpe "boa noite, Cinderela" em dois turistas chilenos e provocado a morte de um deles, no Rio de Janeiro. A prisão foi feita por agentes da Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) nesta segunda (22). Ronald Sobarzo, 29, foi encontrado morto e Andres Orellana Ruiz, 29, desacordado, em uma região de mata em Santa Teresa, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, as duas mulheres presas, identificadas como Davina Cristina de Moraes Melo e Tuane Silva da Costa, são suspeitas de terem dopado os chilenos e roubado os celulares deles. O caso aconteceu no último dia 14. A corporação não informou se elas já apresentaram advogado.

As mulheres foram presas no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após terem sido identificadas por câmeras de segurança, que as mostraram entrando em um carro com os chilenos.

Os turistas foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros no domingo, por volta das 10h, no Mirante do Rato Molhado, localizado na rua Francisca de Andrade. De acordo com os agentes, eles tinham caído de uma altura de três metros e estavam com diversos ferimentos pelo corpo.

A suspeita da delegacia especializada é de que Sobarzo e Ruiz tenham se encontrado com as mulheres na Lapa, bairro boêmio que é próximo de Santa Teresa.

Os chilenos estavam no Rio de Janeiro para passar férias. Nas redes sociais, Ronald chegou a compartilhar imagens dos dois em um restaurante em Copacabana e em um passeio no morro da Urca.

O corpo de Sobarzo foi transferido para o Chile no último fim de semana foi velado na casa da família do turista. A irmã da vítima, Marta Elisabeth Tejeda Sobarzo, chegou a fazer uma rifa virtual para poder arcar com os custos do translado.

Já Andres Orellana Ruiz, 29, foi transferido para um hospital particular na cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.