SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 2 anos e 8 meses está internada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) após cair do 3º andar de um prédio do condomínio em que morava no distrito de Bonfim Paulista. O estado dela é grave.

Um menino caiu do 3º andar do prédio do condomínio em que morava na noite do último sábado (20), segundo boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou à reportagem que a mãe da criança estava ausente do apartamento no momento da queda, pois havia saído para retirar o lixo da residência. O menino estaria dormindo na ocasião.

O caso foi registrado como lesão corporal na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto. Por meio de nota, a Polícia Militar também informou que foi acionada para atender ocorrência e ao chegar no local os moradores do condomínio e a mãe já haviam prestado socorro.

A criança foi levada para um hospital da Unimed, e, devido à gravidade de seu estado de saúde, foi transferida para o Hospital das Clínicas - Unidade de Emergência, que pertence à USP em Ribeirão Preto.

O estado de saúde da criança é considerado grave pela equipe médica. Ele teve fratura de no lado direito do crânio e lesão no baço. O menino também corre risco de vida, segundo depoimento da mãe.

O apartamento e local da queda foram preservados pelos policiais militares para perícia técnica. As investigações prosseguem pelo 7° DP (Distrito Policial) de Ribeirão Preto.

A reportagem fez contato com o Hospital das Clínicas para saber o atual estado de saúde da criança, mas nenhuma informação foi repassada, pois somente a família teria acesso ao quadro clínico. Nenhuma das partes foram identificadas para tentarmos contato.