SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma mulher de 23 anos foi morta a tiro na frente da filha, de seis, na madrugada desta terça-feira (23) em Betim (MG). O ex-namorado dela é o suspeito do crime.

O suspeito invadiu a casa de Thaysnara Rayssa Trindade, se trancou no quarto com a vítima e atirou na nuca dela, no bairro de Vila Cristina, pouco após 1h da manhã.

A filha de Thaysnara, que estava no local e viu o crime, fugiu e pediu socorro. Parentes dela chamaram a polícia e o Samu, que constatou a morte da vítima.

O atirador, de 38 anos, fugiu do local e não tinha sido encontrado até a manhã de hoje. Ele não era pai da menina que testemunhou o crime;

Familiares de Thaysnara afirmaram que o autor do crime não aceitava o fim do relacionamento, marcado por agressões e ameaças.

A suspeita dos familiares é de que o suspeito tenha furtado as chaves da casa de Thaysnara quando foi ao local tentar reatar o relacionamento há cerca de uma semana.

Buscas foram realizadas no endereço do homem, mas ele não tinha sido encontrado até a manhã de hoje. O UOL aguarda resposta da Polícia Civil sobre a identidade do suspeito foragido e sobre qual delegacia investiga o assassinato.