SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pai foi morto e seus dois filhos ficaram feridos depois que uma granada de mão encontrada nos pertences do avô explodiu.

Por volta das 18h30, os três encontraram uma granada de mão não detonada em um dos cômodos do imóvel do senhor no último sábado (20). Bryan Niedert, 47, estava limpando a casa de um avô da família com seus dois filhos adolescentes, em Lakes of the Four Seasons, Indiana (EUA), segundo o jornal Mirror.

A destruição foi tão forte que deixou a vizinhança assustada. A polícia e o Corpo de Bombeiros foram chamados ao local para socorrer as vítimas.

Niedert foi morto na explosão. A causa exata de sua morte será determinada por uma autópsia.

Seus dois filhos, um menino de 14 anos e uma menina de 18, foram hospitalizados com ferimentos graves.

Os representantes do Gabinete do Xerife do Condado de Lake informaram que as autoridades estão "investigando se o dispositivo pode ter se auto-detonado devido à sua idade ou outros fatores, se o pino foi puxado ou se qualquer outra circunstância pode estar envolvida".