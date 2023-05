SÃO PAULO,SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem devolveu à Biblioteca Pública de Santa Helena, na Califórnia, nos Estados Unidos, um livro que foi emprestado há 96 anos. As informações são da CBS News.

O livro "A History of the United States" ("Uma História dos Estados Unidos", em tradução livre) foi tomado emprestado em 1927. Na ocasião, a biblioteca deu o prazo de duas semanas para a devolução da obra, mas o título demorou algumas décadas para retornar à instituição.

Segundo a biblioteca, o livro foi devolvido por um homem que não se identificou, nem explicou se conhecia a pessoa que havia levado a obra por empréstimo à época.

A biblioteca celebrou a devolução e informou que deixará o título exposto na entrada do prédio sob uma proteção de vidro. Devido à passagem do tempo, o livro está com as páginas amareladas e descosturadas.

"Isso é incrível! Há 96 anos alguém tirou este livro de nossa biblioteca. Isso só mostra que nunca é tarde demais para se devolver um livro da biblioteca", escreveu a instituição em postagem no Instagram.

Pelas regras da biblioteca, caso o livro seja devolvido fora do prazo estabelecido, seria cobrada uma taxa de cinco centavos. Se a pessoa que demorou 96 anos para devolver esse título tivesse que pagar o valor da multa pelos anos de atraso, teria que desembolsar a quantia de R$ 8,4 mil.

