SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco chilenos foram presos nesta segunda (22) suspeitos de furtar lojas em São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha foi detida após denúncia anônima sobre um furto a uma ótica em Moema, na zona sul da capital, no último dia 13.

Após investigação, os agentes encontraram uma carga de óculos avaliada em cerca de R$ 200 mil com os suspeitos, que estavam hospedados em um hotel na rua Barão de Limeira, em Campos Elíseos, na região central da capital.

O caso está sendo investigado pela 8ª DP (Brás/Belém). Segundo Samira Vieira Fares, delegada da 1ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas), dois dos cinco chilenos já haviam sido presos no início do ano por furtarem uma empresa de locação de carros.

"No momento da prisão encontramos três homens, todos [com idade] entre 26 e 30 anos. Outros dois também foram presos [depois]. Eles estouraram as portas do estabelecimento com ferramentas que foram encontradas no flagrante", disse.

Também foram encontrados com os suspeitos documentos falsos de identificação de diversos países, como Equador, Colômbia e Brasil. Segundo a delegada, o grupo utilizava os documentos para se hospedar em hotéis da cidade.

"Ao que tudo indica, a quadrilha vai aos países, pratica os furtos e volta para o Chile. Agora as investigações buscam localizar o receptor das cargas", disse.

De acordo um funcionário da locadora de carros alvo da quadrilha, o grupo roubou unidades da empresa ao menos 18 vezes neste ano, incluindo nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro.

"Eles esperam passar de 30 a 40 minutos do fechamento da loja, dois deles vigiam e três efetuam os roubos. É um padrão", contou à reportagem o funcionário, que preferiu não se identificar.

A polícia ainda investiga se há conexão entre os chilenos e outros casos de roubo a lojas em São Paulo.