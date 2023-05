SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Câmara aprova texto-base do arcabouço fiscal, Deltan diz que sua cassação foi combinada entre ministros, Vinicius Junior tem expulsão anulada e outras notícias para começar esta quarta-feira (24).

MERCADO

Câmara dá vitória ao governo e aprova texto-base do arcabouço fiscal com 372 votos. Proposta que combina limite de despesas e meta de resultado primário vai substituir o teto de gastos se passar pelo Congresso.

JUSTIÇA

Relator no TSE entregou minha cabeça por vaga no STF e decisão foi combinada, diz Deltan. Deputado cassado afirma ter esperança de que Câmara ignore julgamento da Justiça Eleitoral.

COTIDIANO

Querem o governo Bolsonaro no governo Lula, diz Marina Silva sobre desmonte ambiental. Ministra disse que tentará evitar mudanças do Congresso, que podem colocar em xeque acordo com União Europeia.

POLÍTICA

CPI do MST tem troca de acusações e bate-boca entre bancada ruralista e base de Lula. Sessão foi marcada por artilharia da oposição contra o movimento; governistas afirmaram ser preciso investigar grilagem e desmatamento.

JUSTIÇA

Juiz afastado da Lava Jato pôs em xeque acordo da Odebrecht assinado por Moro. Magistrado tirou sigilo e questionou ausência de representantes do governo em negociação.

GOVERNO TARCÍSIO

Sob risco de desgaste, deputados aprovam aumento de Tarcísio para policiais de SP. Proposta do governador deixa de fora força penal e abre crise com agentes civis após privilegiar PMs.

MERCADO

Natura e Avon unificam vendas; revendedoras serão 'consultoras de beleza'. Executivo vê cenário de consumo mais moderado neste ano, com renda estagnada e endividamento alto.

COTIDIANO

Ministério da Saúde compra R$ 392 milhões em remédios sem registro da Anvisa. Falta de oferta e desabastecimento forçaram medida, segundo governo, que diz que produtos são certificados.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Federação anula expulsão de Vinicius Junior e fecha parte do estádio do Valencia. Jogador brasileiro está liberado para enfrentar o Rayo Vallecano, nesta quarta (24).