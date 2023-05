SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A leitura de um relatório em uma sessão no Parlamento boliviano ontem acabou em briga entre os parlamentares.

Parlamentares governistas e opositores se agrediram por conta de cartazes contra o governo. Membros da oposição protestaram com mensagens de "com presos políticos não há democracia" e com uma foto do ministro de Governo, Eduardo Del Castillo, e a legenda "ministro do terror".

A confusão teve início durante a convocação de Del Castillo para apresentar um relatório. Ele dava esclarecimentos sobre a detenção de Luis Fernando Camacho, governador de Santa Cruz e principal líder da oposição, em dezembro do ano passado.

Del Castillo criticou os membros do partido de Camacho, o Creemos. Ele os chamou de "grupos radicais, ladrões, violentos que vieram roubar a carteira do povo boliviano".

A sessão foi suspensa por alguns minutos após a troca de socos, chutes e puxões. A deputada María René Álvarez (Creemos) culpou o ministro por estimular "um clima de beligerância".

O presidente do Parlamento, David Choquehuanca, afirmou que vai convocar as bancadas para exigir que a situação não se repita.