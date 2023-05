RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As polícias Civil e Militar realizam uma operação conjunta nesta quarta (24) em comunidades da zona norte do Rio de Janeiro à procura de criminosos de outros estados. Durante a ação, quatro pessoas morreram --elas são suspeitas de envolvimento com o tráfico, de acordo com policiais.

Por causa da ação, escolas suspenderam as aulas na região, afetando cerca de 5.600 alunos.

Nos complexos do Alemão e da Penha, equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais atuam em conjunto com policiais da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que os policiais foram alvos de disparos efetuados por um grupo de homens armados escondidos na parte alta da região e removeram diversas barricadas montadas nos principais acessos a essas localidades.

Um fuzil e drogas a serem contabilizadas foram apreendidos pelos agentes. Na ação, três homens foram baleados; socorridos para o hospital estadual Getúlio Vargas, dois não resistiram.

Na Nova Brasília, favela que integra o Alemão, equipes do BAC localizaram uma plantação de maconha e diversos tabletes do mesmo entorpecente a serem contabilizados.

Outra ação é realizada na favela da Flexal, no Engenho da Rainha, onde equipes da Polícia Militar do 3º BPM (Méier) afirmam que foram atacadas por criminosos armados gerando o confronto armado.

Dois suspeitos foram feridos e socorridos ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde morreram. Com eles, foram apreendidos dois fuzis calibres 7,62 e 5,56. Ainda na Comunidade do Flexal, as equipes do 3º BPM localizaram três carros e uma motocicleta roubados.

Em Manguinhos, equipes da CPP (Coordenadoria de Polícia Pacificadora) atuam na comunidade checando informações sobre a possível fuga de criminosos para a região vindo dos Complexos da Penha e do Alemão.

Uma manifestação de mototaxista está sendo realizada no Alemão; informações da polícia dão conta que a ação visa facilitar a fuga de criminosos.

A operação acontece exatamente um ano após uma ação conjunta das polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar deixar 23 mortos no Complexo da Penha -a segunda mais letal na história do Rio.

Na ocasião, as polícias também afirmaram que o objetivo era prender mais de 50 traficantes de vários estados que sairiam em comboio à favela da Rocinha, na zona sul da cidade. O plano, porém, foi frustrado quando uma das equipes à paisana foi descoberta e atacada na entrada da comunidade, por volta das 4h.

