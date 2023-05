RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Chuvas intensas provocam alagamentos, bloqueios no trânsito e suspensão de aulas nesta quarta-feira (24) na região metropolitana do Recife.

O temporal atinge as cidades do Grande Recife desde a madrugada. Ao menos 20 bairros tiveram alagamentos expressivos, o que complica a circulação de veículos e pedestres.

Na terça (23), a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) já havia emitido aviso com previsão de chuva volumosa para esta quarta, e o alerta foi renovado com nível de risco maior. Segundo a agência meteorológica, a chuva deve ser de intensidade moderada a forte no Grande Recife e na Zona da Mata Sul.

A maioria dos municípios dessas regiões registrou um volume de chuvas que varia de 50 a 100 mm em 24 horas, segundo a Apac. O local onde mais choveu nesse intervalo foi em Jaboatão dos Guararapes (115 mm), seguido por Recife (104 mm) e Camaragibe (78 mm).

Ao longo do dia, a chuva deve perder força no Grande Recife, com precipitação de intensidade fraca a moderada, ao menos até a madrugada de quinta (25).

A capital pernambucana entrou em estágio de alerta por volta das 6h desta quarta. A Prefeitura do Recife orienta que os cidadãos deixem suas casas apenas em caso de necessidade. A Defesa Civil da cidade pode ser acionada por meio do telefone 0800-081-3400 (ligação gratuita).

De acordo com a Prefeitura do Recife, cinco abrigos foram abertos na manhã desta quarta para acolher famílias que precisaram deixar suas casas provisoriamente devido às chuvas.

Os espaços estão localizados em áreas alagadas; são eles: CSU Bidu Krause (avenida 11 de agosto, s/nº, Totó), Escola Paulo VI (rua Guaíra, 200, Linha do Tiro), Escola Diná de Oliveira (rua São Mateus, s/nº, Iputinga), Escola Célia Arraes (rua José Noya, 117, Várzea) e Igreja Batista de Coqueiral (rua Coripós, 91, Coqueiral).

Ao menos quatro ruas do Recife tiveram queda de árvores em meio ao temporal desta quarta.

AULAS E SERVIÇOS SUSPENSOS

Recife, Olinda, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Cabo de Santo Agostinho cancelaram aulas nas escolas municipais. A UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a UPE (Universidade de Pernambuco) e a Unicap (Universidade Católica de Pernambuco) suspenderam as atividades presenciais no turno da manhã, assim como o IFPE (Instituto Federal de Pernambuco).

Já a UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) cancelou as aulas nos três turnos.

Por causa dos alagamentos, 26 linhas de ônibus tiveram a circulação interrompida temporariamente. De acordo com o consórcio Grande Recife, responsável pelo transporte público, à medida que a chuva reduzir, o serviço voltará à normalidade.

O TRE-PE (Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco) decretou expediente remoto para os servidores. O Tribunal de Justiça de Pernambuco suspendeu o atendimento presencial pela manhã, e o Tribunal Regional do Trabalho suspendeu atividades no Grande Recife e em seis cidades do interior.