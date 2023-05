SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público denunciou à Justiça a aposentada Elizabeth Marrone e o filho dela por crime de ameaça. Ela foi gravada em outubro do ano passado proferindo insultos racistas contra o humorista Eddy Jr..

Em nota enviada à reportagem, a defesa de mãe e filho disse que soube da informação pela mídia, que aguardará a citação dos dois e dará a sua resposta exclusivamente nos autos do processo.

O caso aconteceu em um condomínio onde eles moram na Barra Funda, zona oeste paulistana.

O artista divulgou em suas redes sociais vídeos que mostram Morrone chamando-o de macaco. Ela também teria se negado a entrar no elevador ao lado dele.

Um mês após o ataque, a aposentada foi à Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância). Na unidade policial, foi entregue uma petição na qual se alega que ela chamou a vítima de macaco, além de outras ofensas, por estar "sob efeito de medicamentos".

Na denúncia apresentada à Justiça, a promotora Maria Fernanda Balsalobre Pinto, do Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do Ministério Público paulista, pede que se fixe indenização mínima ao humorista por dano moral.

"Trata-se de conduta criminosa que produz gravíssimos e deletérios efeitos no corpo social brasileiro, abrindo uma vez mais, como disse Darcy Ribeiro em 'O Povo Brasileiro', 'a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista', escreve a promotora.

Maria Fernanda afirma, ainda, que entende ser necessária a verificação de sanidade mental de mãe e filho --na denúncia, ela cita atestado apresentado pela aposentada.

Na noite de 19 de outubro, Eddy registrou um boletim de ocorrência de injúria racial e racismo na Decradi.

Em seu depoimento, ele afirmou que, na madrugada anterior, desceu para passear com sua cachorra e, ao sair do elevador, deparou-se com Morrone, que começou a ofendê-lo.

Segundo o registro policial, ela disse: "Seu neguinho, urubu, seu demônio preto, vagabundo, seu macaco, bandido, ladrão você está me seguindo". Parte das ofensas foi gravada pelo humorista em vídeo.

A moradora já vinha acusando o vizinho de invadir o apartamento dela e roubar objetos. Essas denúncias, porém, foram desmentidas pelo condomínio, segundo o advogado Diego Basse.

A perseguição a Eddy começou em abril, de acordo com o artista. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a aposentada e o filho dela em 7 de setembro. No documento, relatou ter sido ameaçado por ambos.

O humorista também compartilhou nas redes sociais gravações de uma pessoa que ameaça matá-lo --de acordo com ele, a voz que aparece no arquivo é do filho da vizinha.

Em 2 de setembro, o síndico do condomínio registrou outro boletim de ocorrência, no 23º DP (Perdizes), no qual afirma que o filho de Morrone teria ameaçado Eddy de morte com uma faca. O episódio foi registrado por câmeras de monitoramento.

Em ação protocolada na 29ª Vara Cível de São Paulo no início deste ano, a aposentada pediu R$ 50 mil em danos morais ao condomínio onde ela e a vítima são vizinhos.

Na ação, o advogado Fermison Guzman Moreira Heredia argumenta que a mulher sofreu "severo prejuízo à saúde" em razão de movimentações e barulhos excessivos supostamente vindos do apartamento de Eddy Jr. durante meses antes da discussão registrada pelo artista e publicada nas redes sociais.