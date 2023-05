SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os passageiros de um avião ficaram assustados quando o cigarro eletrônico de um homem repentinamente explodiu durante o voo. O incêndio fez com que muitas pessoas temessem ameaça de bomba.

A confusão ocorreu depois que um cigarro eletrônico com defeito explodiu em um compartimento superior na última quinta-feira (18). O objeto pertencia a um dos passageiros.

Momentos depois, os passageiros viram a fumaça. Os comissários de voo encontraram duas malas em chamas.

Vários passageiros agarraram essas malas e corajosamente tentaram apagar o fogo com as próprias mãos. Embora o incidente tenha sido resolvido rapidamente, a aeronave teve que voltar para Genebra por precaução. O avião pousou em segurança no aeroporto da cidade e foi recebido pelos serviços de emergência, que embarcaram e inspecionaram a aeronave. Nenhum passageiro relatou ferimentos.

As autoridades suíças iniciaram uma investigação logo depois e concluíram que o incêndio havia sido causado por um "descontrole térmico" - uma falha na bateria - em um cigarro eletrônico que havia sido embalado em uma das sacolas dentro da bagagem. Segundo a EasyJet, os 191 passageiros que foram prejudicados finalmente voaram para o Aeroporto Schiphol de Amsterdã no dia seguinte.

As orientações a passageiros dizem que são permitidos cigarros eletrônicos de no máximo duas baterias na bagagem de mão, mas eles não devem ser colocados nos compartimentos.