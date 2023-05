SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos, identificado como Dzhyan, ficou com 45% do corpo queimado após fazer um desafio das redes sociais. O caso ocorreu no Alabama, nos Estados Unidos.

Dzhyan teve queimaduras de segundo e de terceiro grau na barriga, tórax, rosto e pescoço após colocar álcool em uma vela, que ateou fogo em si próprio. As informações são do New York Post.

A mãe do jovem, Tiffany Crutcher, disse que o filho entrou no banheiro e realizou o desafio que viu na internet sem seu consentimento. Pouco tempo depois, ela ouviu uma explosão e foi quando o adolescente saiu do banheiro "pegando fogo".

Tiffany afirma que ficou em pânico ao ver o filho "em chamas" e tentou apagar o fogo com as próprias mãos, mas só conseguiu após usar um extintor de incêndio. "Ele estava completamente em chamas da cintura para cima. Foi assustador. Seu rosto estava tão inchado", contou.

Segundo Tiffany, o garoto alegou que estava "fazendo experimentos" e que não sabia que isso poderia provocar incêndio. "Ele gosta de ciências e queria ver o que aconteceria", disse a mãe.

Os investigadores do Alabama informaram que Dzhyan teria participado de um desafio on-line. A mãe do adolescente ressaltou que sempre orientou o filho para não realizar esses desafios da internet, porque "algumas coisas são perigosas e ele precisa tomar cuidado".

Após o incidente, Dzhyan passou um mês internado e recebeu quatro enxertos de pele. Ele ainda precisa se submeter a outros tratamentos para se recuperar das queimaduras.