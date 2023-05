SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Colégio Bandeirantes, localizado na capital paulista, anunciou o executivo Eduardo Tambor como o sucessor do diretor-presidente Mauro de Salles Aguiar, que comanda a instituição desde 1996.

"Há alguns anos, o Band tem preparado a sucessão de seu diretor-presidente", diz um anúncio enviado a pais e responsáveis dos estudantes. "Mauro de Salles Aguiar segue apoiando a diretoria como consultor, além de participar de diversos órgãos voltados para a educação, como membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo há oito mandatos", continua.

O texto ainda se refere a Aguiar como um "grande banderantino". "Mauro sempre despertou admiração em todos nós pela sua honestidade, empatia, valentia para defender seus ideais e coragem para enfrentar os desafios necessários em prol de uma educação de qualidade", afirma o comunicado.

Em 2016, o agora ex-diretor se destacou como opositor do projeto Escola Sem Partido, que buscava restringir o que professores poderiam falar em sala de aula como forma de combate a uma suposta doutrinação política.

Na época, em debate realizado na Folha, Aguiar classificou a iniciativa como autoritária. "Não existe necessidade de constranger e controlar o professor. A educação brasileira tem problemas mais sérios do que essa pseudodoutrinação", disse.

Nos anos recentes, ele se envolveu em polêmicas internas ao fazer insinuações sobre o PT -o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é ex-aluno do colégio.

"L de ladrão, 13 de quadrilha de bandidos", escreveu o diretor Mauro Aguiar, no ano passado, ao criticar um ex-docente que mudou a sua foto de perfil nas redes sociais para "13", número do PT nas eleições. A mensagem fazia referência ao então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, Aguiar ainda acusou a legenda de envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel.

"Preciso lembrar que Mara Gabrilli, por inúmeros depoimentos relatou as chantagens do PT na Prefeitura de Santo André para extorquir dinheiro dos empresários locais, inclusive o pai dela. Com conhecimento da causa, denunciou o assassinato de Celso Daniel por obra do PT", afirmou ele. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já julgou a associação como um "conteúdo sabidamente inverídico".

Em 2018, o Colégio Bandeirantes enviou, a dois dias do primeiro turno das eleições, um email para pais dos alunos com um vídeo da tucana, então candidata ao Senado por São Paulo. Na mensagem, Gabrilli falava aos estudantes sobre a sua candidatura.

O novo diretor-geral da instituição de ensino, Eduardo Tambor, está à frente das operações do colégio desde 2014. Ele é formado em engenharia pela Escola de Engenharia Mauá e tem mestrado profissional em Administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo.