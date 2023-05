RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nesta quinta (25), segundo dia de operações policiais na zona norte do Rio de Janeiro, houve novos tiroteios entre criminosos e policiais, além de aulas e unidades de saúde com atividades suspensas.

No complexo da Penha, vizinho ao complexo do Alemão, oito pessoas foram baleadas. Cinco delas não resistiriam aos feriados e, segundo a polícia, são suspeitas de envolvimentos com tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi realizada por agentes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Fé/Sereno e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) no morro da Fé, uma das favelas do complexo da Penha.

Os outros três baleados são moradores, de acordo com a polícia. Eles foram identificados como Samuel Patrick Paixão Piedade, 20, ferido nas nádegas após a explosão de uma granada, Ana Luiza Ananias Soares Silva, 23, atingida no pulso esquerdo, e Elcimar Fernandes da Silva, 59, baleado no braço e nas nádegas. O quadro do primeiro é estável, e os dois últimos já receberam alta médica.

A ação tem como objetivo coibir movimentações criminosas relacionadas ao roubo de veículos na região e outros crimes. Entre os criminosos procurados está Paulo Sérgio Ferreira Pereira, conhecido como Surfista da Penha. Ele tem mandado de prisão decretado por roubos de carro.

Segundo a polícia, Pereira coordenaria os roubos de veículos na região, sendo que no mês de abril, em um único dia, seu grupo realizou dez roubos de carros.

Pereira não tem uma perna, que perdeu em confronto com a PM. Ele ganhou notoriedade nas redes sociais ao gravar os assaltos e dar dicas para quem quer ingressar em atividades criminosas.

Em nota, a corporação afirmou que "durante a ação, as equipes foram atacadas por disparos de arma de fogo e ocorreu reação". A polícia disse ter apreendido dois fuzis e drogas.

Com a ação desta quinta, sobe para nove o número de suspeitos mortos em 48 horas de ações policiais na região.

A SME (Secretaria Municipal de Educação) afirmou que, no Complexo da Penha, duas unidades escolares suspenderam seu funcionamento pelas operações policiais e 170 alunos foram afetados.

Em Vila Kosmos, comunidade vizinha, quatro escolas suspenderam as aulas, suspendendo as aulas para 893 alunos.

Já a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) informou que a Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Correia, em Vila Kosmos, interrompeu o funcionamento nesta quinta (25).

Tags:

rio