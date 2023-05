Andressa Urach é uma grande personalidade da mídia brasileira, conquistando fãs nos concursos de Miss Bumbum e também ao participar do reality show “A Fazenda”, da Record TV, e há um tempo, ela havia criado um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, mas parou de atualizá-lo.

Em novo vídeo no seu canal oficial do Youtube, a musa abriu o jogo sobre seus conteúdos para o site de maiores, revelando que excluiu sua conta após ter voltado a visitar uma igreja evangélica, “Ponto de Fé e Amor”, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acompanhada da mãe e do padrasto.

“Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que se eu morrer não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, contou a ex-peoa, que estava muito emotiva e chegou a chorar.

A influenciadora contou que apesar do conteúdo adulto proporcionar um “dinheiro fácil”, causa dores na alma. Ela ainda explicou que a plataforma era uma maneira de ter uma renda fácil, e que foi difícil abrir mão: “Esse momento é abrir mão de um valor bem simbólico, que é bem rápido e fácil, mas para a alma traz muitas dores”. Segundo ela, viver “fora da vontade de Deus é algo torturante”.

Por fim, ela disse que se sentia um “peixe morrendo fora do aquário”, e aproveitou para agradecer aos fã pelo apoio recebido: “Obrigada por estarem aqui, comigo, no YouTube, muito obrigada, pois sei que tem pessoas que realmente torcem por mim, pessoas com coração lindo, pessoas de Deus, pessoas que mesmo eu sendo doidinha nunca me abandonaram”.

O Onlyfans é uma plataforma que permite aos criadores de conteúdo cobrar uma assinatura mensal para poder acompanhá-los. Apesar de não ser uma plataforma de conteúdo exclusivamente adulto, o Onlyfans vem sendo utilizado por várias celebridades que lucram com o compartilhamento de fotos e vídeos pornô amador.

A principal forma de ganhar dinheiro no OnlyFans é produzindo conteúdo para atrair mais assinantes. Quanto mais assinantes, maiores serão seus ganhos. Além disso, quando têm muitas pessoas interessadas no seu conteúdo, é possível aumentar o valor da assinatura e assim ter rendimentos maiores.

Outra maneira de ganhar dinheiro são com as mensagens privadas (Pay Per View), que permitem que você compartilhe conteúdo exclusivo por meio de mensagens com seus fãs que estão dispostos a pagar por isso. Nesse local, os preços costumam ser maiores.



