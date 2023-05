BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliados de Marina Silva na Rede Sustentabilidade reclamaram com a cúpula do PT por um tuíte da bancada do partido no Senado comemorando a aprovação da medida provisória que reorganiza os ministérios na comissão especial da Câmara.

A MP foi alterada pelo relator, Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e teve como um dos resultados a desidratação do ministério do Meio Ambiente. Já pastas do PT foram preservadas.

O tuíte petista diz "Vitória!", sobre a aprovação. Com a repercussão negativa, foi acrescentada nova mensagem dizendo que o PT quer restabelecer a MP nos moldes apresentados pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva.