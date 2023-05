SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dubai, conhecida por sua arquitetura futurista, está prestes a receber mais uma inovação. Um projeto imobiliário de US$ 5 bilhões (cerca de R$ 25 bilhões) está em andamento, com previsão de inauguração para 2027. O empreendimento, chamado "Moon World Resorts", apresentará uma réplica da lua no topo de um edifício de 30 metros de altura.

Liderado por Michael R. Henderson, o projeto incluirá um resort dentro da estrutura esférica, com um hotel de 4.000 quartos, uma arena com capacidade para 10 mil pessoas e uma "colônia lunar" que proporcionará aos hóspedes a sensação de caminhar na lua.

Além disso, o edifício também contará com espaço para um possível cassino, embora os jogos de azar sejam proibidos nos Emirados Árabes devido à religião islâmica.

A "Moon", com 224 metros de altura e 622 metros de circunferência, ficará sobre um prédio circular semelhante a um pedestal e brilhará durante a noite. A réplica da lua será iluminada de forma alternada, representando as fases cheia, nova, minguante ou crescente.

Embora tenham surgido algumas preocupações, como a poluição luminosa, o projeto continua avançando e pode se tornar uma nova atração em Dubai.

Segundo Michael Henderson, a ideia original é construir pelo menos quatro unidades do "Moon World Resort" ao redor do mundo. Além de Dubai, no Oriente Médio, há planos para expandir o projeto para a Europa, o Norte da África e a América do Norte.