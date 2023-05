GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante na terça-feira (23) um homem de 30 anos suspeito de matar as duas filhas, de 4 e 8 anos na região metropolitana de Goiânia. Ele foi encontrado ferido e está na UTI em estado grave -a polícia suspeita que ele tentou se matar.

Os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados, dentro do carro da mãe das crianças, em uma estrada vizinha à rodovia GO-462.

De acordo com a Polícia Civil, Ramon de Souza Pereira teria matado as filhas no início da noite de segunda (22). A polícia informou que ele não havia apresentado advogado até a manhã desta quinta (25).

O suspeito, segundo a polícia, teria dito que cometeu os crimes para se vingar da esposa, com quem estava casado havia 12 anos e que teria uma relação extraconjugal.

A morte das duas filhas ocorreu cerca de duas horas depois de um suposto flagrante de traição. Pereira, conforme a polícia, teria agredido a mulher ao vê-la com outro homem. Depois, voltou para Goiânia no carro da esposa, buscou as filhas na escola e as levou no veículo até uma estrada em Santo Antônio de Goiás, onde o crime foi cometido.

Segundo o delegado Humberto Teófilo, há indícios fortes de que as crianças foram esfaqueadas antes de o carro ter sido incendiado pelo suspeito. "[A polícia] encontrou faca e manchas de sangue perto do local", afirmou.

Os avós maternos, de acordo com o delegado, procuraram a polícia desesperados para denunciar que receberam ameaças do genro, por telefone. A polícia investiga áudios gravados enquanto ele estava com as crianças a caminho do local do crime.

Por volta das 20h, o delegado recebeu ligação de uma equipe da Polícia Militar informando ter encontrado um veículo incendiado com dois corpos de crianças carbonizados.

De acordo com o delegado, cerca de cem policiais civis e militares foram mobilizados em uma força-tarefa para prender o suspeito, que só foi encontrado no dia seguinte pela Guarda Civil Metropolitana.

Segundo o delegado, ele foi preso com cortes na garganta e no abdômen. A Polícia Civil suspeita que Pereira tenha tentado se matar. Ele foi encaminhado ao hospital, onde segue internado em uma UTI, e seu estado de saúde é considerado grave.