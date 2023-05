PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos matou acidentalmente com um tiro um amigo de 12 anos em Camboriú, no litoral de Santa Catarina, na tarde desta quarta (24). De acordo com a polícia, o disparo ocorreu quando o jovem mostrava a arma do pai ao colega.

O ator do disparo é filho de um policial militar que estava trabalhando no momento do ocorrido. A arma, contudo, era de uso particular, e não funcional. A peça passará por perícia e sua procedência será investigada.

Os dois adolescentes estavam em uma casa no bairro Rio Pequeno quando o filho do PM encontrou a arma do pai, que estava guardada em um móvel. Ao mostrar ao amigo, efetuou um disparo acidental contra o peito da vítima, que morreu no local. Os nomes serão preservados em respeito ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Os envolvidos foram ouvidos na Central de Plantão da Polícia Civil em Balneário Camboriú, cidade vizinha a Camboriú. O responsável pelo disparo foi autuado por homicídio culposo (sem intenção) -de acordo com a polícia, "apesar da gravidade dos fatos" não houve o entendimento de que o adolescente deveria ser internado. O pai dele, responsável pela arma, foi autuado pelo crime de omissão de cautela.

Em nota, a Polícia Militar de Santa Catarina disse que lamenta "profundamente o ocorrido e está prestando toda assistência às famílias envolvidas".

A Secretaria de Educação de Camboriú também divulgou uma nota de pesar pela morte do estudante, que cursava o 6º ano em uma escola da rede municipal. "Professores, funcionários e colegas de classe estão unidos neste momento de tristeza, oferecendo apoio e solidariedade à família", diz o texto.